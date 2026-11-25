Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las ramas del Arbre dels somnis no dejan a sus beneficiarios ver el bosque de amigos invisibles que participan en este programa de Caixabank, y ese es uno de los secretos de la iniciativa: niños de familias vulnerables y ancianos internos en geriátricos llevan unas semanas escribiendo cartas para pedir un regalo que recibirán durante las fechas navideñas gracias a las empresas, fundaciones, clubes deportivos y clientes de la entidad financiera que participan en este programa, los cuales los adquirirán y los remitirán, para su posterior entrega, a las entidades sociales que las han canalizado.

El programa, que cumple nueve años, llegará a 492 niños de la demarcación de Lleida con los que trabajan las parroquias del Carme y de Sant Andreu, las delegaciones de Cáritas de Tàrrega, Sant Domènec de Balaguer, Tremp y Vielha; la Creu Roja de Les Garrigues, el Pallars Sobirà y Agramunt, Prosec y las residencias Comtes d’Urgell de Balaguer y Serafí de Casanova de Sort.

La cadena de solidaridad tiene en el otro extremo a entidades deportivas como Sedis Basquet y Orgèl·lia, fundaciones como Manreana y David Álvarez Eulen, la asociación Gat Negre-Vall Cardós y las empresas SIC24 Security Systems, Transportes Robles y Premier Pigs. Entre las ocho cubren 230 de los 492 regalos.

“La vida te da lo que das. Considero que tenemos mucha suerte porque la empresa va muy bien, y hay que ser generoso”, explica Dolors Pujol, directora de Premier Pigs, firma que este año participa por vez primera en el programa. “Nos lo propusieron y nos pareció muy interesante”, anota. Van a asumir 100 cartas.

En el otro extremo de la cadena solidaria está, desde que arrancó el programa, la parroquia del Carme, donde Verònica Reñé coordina el programa de refuerzo escolar. Los 35 niños de 6 a 12 años que participan en él (hay 64, hasta la ESO) han escrito cartas.

“Les explicamos cómo escribir la carta, en la que tienen que explicar qué regalo les hace ilusión y por qué deberían hacérselo, y también pedir algo para el mundo”, señala. Y les ayudan a redactarlas.

Los regalos que piden, con un límite de 50 euros, van de pelotas de voley a balones y botas de fútbol, patines, zapatillas y, especialmente cuando tienen hermanos, juegos de mesa.

La iniciativa se abrió el año pasado a los mayores, que optan por una gama que va de las cremas antiarrugas a rosarios pasando por la ropa y, en ocasiones, alimentos.