Las violencias machistas en el ámbito digital centraron ayer el XV Memorial Hortènsia Alonso, celebrado en el campus de Cappont de la UdL. La ponencia central, a cargo de Cristina Fallarás, no pudo llevarse a cabo al ausentarse la periodista y escritora a causa de un problema de salud. Sí se hicieron las otras mesas previstas para abordar la violencia digital desde diferentes ámbitos. La abogada Paula Andrea Narbona insistió en que la violencia machista digital tiene el mismo impacto. Por ejemplo, el control de la pareja se puede hacer con la geolocalización del móvil, con entradas en el correo electrónico o con las contraseñas compartidas, dejando a las mujeres “sin ningún espacio de privacidad”. También admitió las dificultades “para ofrecer una respuesta ágil y eficaz en los juzgados”.

Por su parte, Eva Cruells, psicóloga, investigadora, cofundadora de Donestech y coordinadora del SIE digital, dijo que el 1% de los casos derivados proceden de las comarcas leridanas y recordó que la IA “juega un papel importante en la falsificación de imágenes”. Según Cruells,“el agresor no es anónimo, pero puede actuar a través de perfiles falsos”. Entretanto, Celina Navarro, profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona, habló del poder del relato personal, como con el movimiento #Cuéntalo que inició Fallarás, para provocar cambios. Entre las formas de violencia digital, enumeró el ciberacoso, la vigilancia y control digital, el discurso de odio sexista, la violencia sexual y la suplantación de identidad. “Hay una actitud resignada que debemos combatir, denunciando el contenido y creando plataformas alternativas y espacios digitales libres de violencia y estereotipos”, reclamó. Por último, la abogada y activista feminista leridana Carla Galeote expuso su experiencia personal como víctima de violencia machista digital. “La justicia y la policía no están actualizadas y genera cierta impunidad, y se tiene la percepción de que la juventud actual es más machista”, señaló. Galeote explicó que ha presentado varias denuncias al recibir amenazas de violación a través de las redes, así como imágenes manipuladas. “El objetivo es apartarnos de los espacios públicos y políticos y no solo afecta a las mujeres, sino a nuestra democracia”, constató.