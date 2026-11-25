Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Libros, pódcast, cursos, retiros espirituales... y hasta la inteligencia artificial. Estos canales sirven como métodos de autoayuda para mejorar el propio bienestar emocional que se han popularizado hasta convertirse en un negocio suculento no exento de debate. “Muchas veces nos llega el mensaje de que nuestro bienestar es responsabilidad nuestra, pero a veces hay toda una coyuntura estructural colectiva, porque lo que nos rodea afecta en lo que nos ocurre”, valoró ayer Anna Soldevila, profesora de Educación Social de la Universitat de Lleida (UdL), durante la última sesión de la quinta edición del ciclo Diàlegs.

Soldevila compartió debate en el Espai Orfeó con Jaume Casals, profesor de Filosofía del Institut d’Estudis Catalans (IEC), quien consideró que los libros de autoayuda “suelen presentar una tentativa de orientar a la población hacia una dirección que se parece más a la del consumo, mientras que los libros buenos ayudan sin que sea su intención”. La conversación estuvo moderada por la periodista de SEGRE Núria Codony.

Sobre esta dicotomía, Soldevila manifestó que las novelas literarias “construyen personajes que abren un universo poliédrico y permiten trabajar la ambigüedad de las emociones”, mientras que los libros de autoayuda “a veces tienen un interés comercial y en el bienestar propio del autor, pero nunca nos aportarán lo mismo que las relaciones personales con un grado alto de intimidad”. Al respecto, señaló que el 14% de los libros que se venden son de autoayuda, una cantidad que alcanzó más del 40% durante la pandemia, cuando “todo el mundo estaba aislado en su casa”.

Por su parte, Casals situó la génesis de la autoayuda en el siglo XVIII, de la mano de Kant, que durante la Ilustración “se sintió tentado de entenderse a sí mismo como un ser humano subjetivo”, dijo. Asimismo, valoró que “la autoayuda resulta muy atractiva porque parece que se pueda mejorar el estado anímico leyendo un libro o viendo un audiovisual”, pero “la felicidad no es una opción, sino una posibilidad”, sentenció.

El ciclo Diàlegs está organizado por la Fundació Orfeó Lleidatà, el IEC, la UdL y SEGRE.