Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

¿Desde cuándo trabajan acompañando a personas que han perdido a un ser querido desde el Servei de Suport al Dol de Ponent?

Soy psicóloga y coordinadora de la entidad. Hace unos veinte años que desde la asociación acompañamos a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, ofreciéndoles apoyo psicológico durante el proceso de duelo. Trabajamos para que puedan expresar lo que sienten, encontrar herramientas para afrontar la pérdida y aprender a convivir con la ausencia. También ofrecemos espacios de encuentro y acompañamiento para que puedan compartir sus experiencias con otras personas que están pasando por situaciones similares.

La Cadira Buida lleva más de una década celebrándose. ¿Cómo nació esta iniciativa?

Hace más de doce años que organizamos estas jornadas. Parte de un contenido creado por Alba Payàs, que es una especialista de referencia en el ámbito del duelo. Las personas que nos hemos formado con ella podemos utilizar este material para difundirlo y compartir sus recomendaciones. Desde la asociación queremos contribuir a que la sociedad disponga de herramientas para afrontar la Navidad cuando se está viviendo un duelo.

¿Qué se encontrarán aquellos que asistan a alguna de las jornadas?

Ofrecemos recomendaciones que sabemos que pueden ayudar a muchas personas a afrontar estas fechas. Quizás no todas se podrán poner en práctica el primer año, pero queremos ofrecer recursos para vivir la Navidad de una manera más consciente. Además, estos encuentros quieren ser un punto de unión, un espacio que ayude a combatir la soledad y la incomprensión que muchas veces acompañan al duelo.

¿Por qué cuesta tanto afrontar las Navidades después de una pérdida?

Son unas fechas que conectan muchísimo con la nostalgia y con echar de menos a las personas que ya no están. La Navidad está muy relacionada con la familia y los momentos compartidos. Cuando falta alguien, todas estas situaciones hacen que la ausencia sea muy evidente. De hecho, las consultas empiezan a llenarse de preocupaciones durante el mes de noviembre. Muchos nos dicen que borrarían estas fechas del calendario, que se meterían en la cama y no aparecerían hasta enero.

¿El primer año sin esa persona es siempre el más difícil?

No necesariamente. Tenemos que romper con la idea de que el duelo solo afecta durante el primer año. El duelo es un proceso que se puede ir reabriendo en determinados momentos de la vida.

¿Cada persona vive el duelo de una manera diferente?

Sí, evidentemente. Depende de la personalidad, las circunstancias, las experiencias, la edad o las características de la muerte. Intervienen muchísimos factores.

También existe cierta presión social para estar felices durante la Navidad.

Sí. La Navidad se asocia a la paz, la alegría y el amor, y parece que todo el mundo tiene que estar feliz. Cuando hace pocos meses que has perdido a alguien, la gente suele entender que estés triste. Pero si han pasado dos años y sigues expresando que no estás bien, puedes encontrarte con comentarios como que ya ha pasado suficiente tiempo y que deberías estar mejor. Eso hace que muchas personas se sientan incomprendidas.

La Cadira Buida llegará a seis municipios de Ponent y del Pirineu.

Las localizaciones coinciden con algunos de los municipios donde ofrecemos atención. Tenemos la sede en Lleida, pero también atendemos en Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, Tremp, el Pont de Suert, Agramunt, Guissona y Cervera.