La victoria de Nebulossa en Benidorm, líder de audiencia

La gran final de la tercera edición del Benidorm Fest fue líder absoluto de audiencias de la noche del sábado: casi dos millones de personas vieron cómo Nebulossa se alzaba con el micrófono de bronce, con 5.195.000 espectadores únicos y una cuota de pantalla del 16,6%. Una vez más, el público joven fue el más volcado: la cuota alcanzó el 31% en la franja de edad de 13 a 24 años y el 24,9% entre los 25 y 44 años. Nebulossa, dúo de electropop de Ondara (Alicante), formado por la cantante María Mery Bas (1968) y el productor Mark Dasousa (1974), venció con su Zorra, tema no exento de polémica tanto por su letra como por sus similitudes con In Spain we call it soledad, de Rigoberta Bandini, por delante de st. Pedro (segundo) y de Angy Fernández (tercera). El dúo representará a España en la gran final de Eurovisión, el 11 de mayo en Malmö.