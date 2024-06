"Iclal ha regresado": Avance del capítulo de hoy de 'Secretos de familia'

En los anteriores capítulos de ‘Secretos de familia’, la policía descubre que hay un comerciante llamado Özgur que vive en el mismo edifico dónde se produjo la muerte de Yigit. Los policías encuentran en su tienda los cuadernos de la escuela del fallecido y se lo llevan a comisaría. Özgur asegura que él no mató al pequeño: "Simplemente, le ayudaba con sus deberes. Me daba mucha pena como le trataba su familia. Yo soy el verdadero padre de Yigit".

Imagen de Secretos

Mientras tanto, la relación entre Ilgaz y Ceylin se enfría por momentos. Esta última siente que ha renunciado a su esencia al casarse con el fiscal y que ya no puede ser ella misma. "Me juzgas todo el tiempo", le echa en cara la abogada a su marido. Ilgaz, roto de dolor, decide tomar distancia. Además, Kürsat, el nuevo amigo de Çinar, se encarga de mandar matar a Kadir en prisión.

Esta noche en la ficción de Pinar Deniz, Özgur relata lo ocurrido la noche del asesinato de Yigit: "Mustafá se enteró de que el niño era mi hijo y no de Alper". Ilgaz firma una orden de busca y captura contra el adolescente. No obstante, el caso se complica cuando un abogado llamado Nihat se presenta en comisaría y asegura que Mustafá no solo no mató a Yigit, sino que, además, conoce la identidad del verdadero asesino: "Si le ofrecen protección, hablará sin reservas". Ilgaz acepta el trato.

Imagen de la serie Secretos

Por otro lado, Mesut y Kürsat descubren que Mustafá hablará con la policía. A través de Çinar, a quien tienen sometido a su voluntad, logran dar con el adolescente y callarle para siempre antes de que abra la boca. De nuevo, los agentes se encuentran en un callejón sin salida. Mientras tanto, varios oficiales se personan en la casa de Merdan y le detienen como principal sospechoso del asesinato de Kadir en prisión. Ilgaz descubre que la fiscal que lleva el caso es Iclal, una mujer que formó parte de su pasado de una forma especial. Ceylin asume la defensa de Merdan y logra que salga de prisión bajo fianza mientras dure la investigación.

En lo personal, Ceylin e Ilgaz dejan atrás su orgullo y ponen sobre la mesa sus sentimientos. La pareja se reconcilia y deja atrás los malos entendidos producidos entre ellos tras la llegada de Firat. No obstante, ahora el problema es Iclal. Ceylin está celosa de la fiscal, pues sabe que su aparición ha trastocado el ánimo de su marido ¿Por qué es esa mujer tan importante para él? ¿Qué pasó con ella?