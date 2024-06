Juanra Bonet presentará 'Juego de pelotas'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Antena 3 apuesta por el conductor catalán Juanra Bonet para su nuevo programa en prime time Juego de pelotas. El presentador que actualmente está en Tu cara me suena, La Voz Kids y ¿Quién quiere ser millonario? amplía su repertorio con otro formato de éxito que llegará próximamente, según Bluper. Quiz with balls, el nombre original de la creación de Talpa Studios, comenzará con las grabaciones a finales de esta misma semana en la sede central ubicada en Países Bajos. Todavía sin fecha de estreno, Juego de pelotas pasará a ser parte del catálogo de entretenimiento de Atresmedia como otros concursos de prime time, el actual 1%, The Floor o El círculo de famosos, que también fue presentado por Juanra Bonet. Asimismo, otro nuevo formato que está en marcha es López y Leal contra el canal, con la presentadora Eva González.