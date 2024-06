Loles León dice a sus 73 años que la vida de soltera rejuvenece

En la actualidad, cada vez más mujeres optan por vivir sin pareja, encontrando en esta elección una fuente de bienestar y plenitud. Según la psicóloga Bella DePaulo, la soltería brinda ventajas únicas como la libertad, la independencia y la oportunidad de centrarse en uno mismo sin rendir cuentas a nadie. Este estilo de vida, lejos de ser solitario, puede resultar en un envejecimiento más saludable y una vida más alegre y auténtica.

La actriz Loles León, a sus espléndidos 73 años, es un ejemplo de esto. Desde temprana edad, Loles supo que quería vivir sola. "A los siete años ya lo dije en casa, y todos me miraron como si estuviera loca", recuerda con una sonrisa. "Siempre he sido muy independiente y aunque también he tenido pareja, llevo casi 20 años viviendo sola. No me gusta compartir mi espacio. Tengo mis relaciones, claro, pero convivir, no; me resulta mucho esfuerzo. Mi soledad elegida es fantástica, buenísima. He decidido cuidarme, satisfacerme yo y hacer lo que quiera, entrar y salir sabiendo que no me espera nadie en casa... Eso a mí me da mucha calma", confiesa.

Loles no para de trabajar y asegura que vivir sola la ha rejuvenecido. "Me siento joven, tienes tus achaques, claro, pero te los arreglas; un poquito de fisio por aquí, unas vitaminas por allá... Lo que importa es tener espíritu juvenil, y yo siempre lo he tenido", afirma. Su defensa de la soltería no se basa en malas experiencias con los hombres, sino en una convicción profunda. "Cuando convives ves las 'miserias' del otro y eso no mata el amor, pero sí el deseo y las cosas bonitas de una relación, las que a mí me gustan: la seducción, la pasión... Adaptarme ahora a los gustos de un señor que entre en mi vida me parece muy complicado, mucho trabajo. Es más divertido estar sola, no quiero a ningún ser vivo en mi casa, hasta las plantas se me mueren", ríe.

Loles asegura tener muchos amigos solteros que también viven felices. "Animo a todos, a los hombres quizá les cueste un poco más, porque nosotras somos más resueltas", añade. En su soledad elegida, no siente ningún vacío: "Valoro mucho mis ratos de relax, de soledad, el no pelear por el mando de la tele ni por nada. Recomiendo el silencio, es muy bueno, regenera. Y el sentido del humor también, porque no siempre das con alguien a quien tus cosas le hacen gracia".

Reconociendo la situación de aquellas mujeres que viven solas no por elección, Loles las anima a ser valientes y a ver esta etapa como una nueva oportunidad. "Quiero decirles que no tengan miedo, que sean valientes y piensen 'ahora empieza mi vida de otra manera, y la voy a experimentar con amigos, amigas...'", afirma.

Un estudio de Harvard respalda esta perspectiva, señalando que las mujeres que viven sin pareja tienden a envejecer mejor emocionalmente. Al no enfrentar los picos de estrés que puede generar una relación de pareja, especialmente si es disfuncional, encuentran un equilibrio emocional más estable. La soltería, además de ofrecer más tiempo para uno mismo, fomenta la ampliación del círculo social, algo que muchas veces se descuida en una relación.

Sin embargo, no se trata solo de estar soltera o en pareja, sino de cómo gestionamos nuestras relaciones y emociones. Si vivimos desde la perspectiva de la carga emocional, la soltería puede ser una opción liberadora. Pero si hemos desarrollado un sano egoísmo, poniendo nuestras necesidades primero para poder cuidar de los demás, una relación sana puede ser igualmente enriquecedora.

En conclusión, la elección de vivir sin pareja puede ser una fuente de plenitud y rejuvenecimiento. La clave está en centrarse en uno mismo, cultivar relaciones de calidad y mantener un espíritu juvenil y positivo. La vida plena