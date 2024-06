La gran deuda que tiene Andrés Velencoso con Jennifer Lopez y nunca podrá pagar

Andrés Velencoso tiene una deuda pendiente con Jennifer Lopez y lo más probable es que nunca pueda devolver lo que ella le ayudó. Todo sucedió al inicio de su carrera cuando era un joven modelo trataba de abrirse camino en Nueva York.

Jlo y Andrés Velencoso en la campaña que le hizo dar el salto internacional.Marie Claire

No es fácil para un chico catalán, nacido en Tossa de Mar y cuyo padre se dedica al negocio de la hostelería, abrirse camino en Estados Unidos. Un chaval, como tantos otros cuyo sueño cuando era pequeño no era ser modelo sino futbolista. Sin embargo, ya con catorce años despuntaba por su físico y empezó a hacer trabajos como modelo. Él estaba encantado porque así no dependía del dinero que le daban sus padres.

No sería hasta los 18 años cuando empezó a dedicarse profesionalmente, al principio con dificultades, porque su gran altura (1,92m) le jugaba en contra para que le escogieran para algunas campañas. Buscando ensanchar sus horizontes profesionales, el joven Velencoso se trasladó a Milán, aunque tenía a toda su familia en contra. Tenía 21 años y no quería saber nada del negocio familiar. Además dejó los estudios de Turismo, cosa que enfadó especialmente a su padre.

Imagen de la campaña de Andrés Velencoso con Jennifer López.Cortesia Louis Vuitton

Desde Milán dio el gran salto a Nueva York, donde tendría la suerte de conocer a Jennifer Lopez, gracias a una campaña de Louis Vuitton que protagonizaron juntos. Esta campaña cambiaría la vida de Andrés Velencoso para siempre, porque le daría una gran proyección internacional trabajar con una cantante y actriz de la talla de López. Jennifer no está pasando por buenos momentos en especial, desde que corren rumores sobre una inminente separación con Ben Affleck.

De hecho, Velencoso ha hablado en varias ocasiones sobre este tema y ha confesado que le debe mucho a la cantante, ya que gracias a la popularidad de esta campaña, le llamaron muchas marcas internacionales como Chanel, Loewe o Jean Paul Gaultier. Una deuda de gratitud que posiblemente nunca pueda devolver a Jennifer.

Andrés VelencosoInstagram

Para el modelo siempre será especial esta campaña que hizo con Jennifer López para Louis Vuitton "porque me abrió las puertas como modelo". La pasarela fue de nuevo un trampolín para Velencoso, quien lejos de conformarse con una carrera de modelo, siempre busca reinventarse y ha intentado hacerse un hueco en el cine. El primer papel en una película como actor lo hizo en 2012 en Fin, y tras ésta, llegaría otras muchas como Summer Camp, 100 metros, Señor dame paciencia, La lista de deseos o Amor de madre.

En televisión ha participado en Edha, Velvet Colección, Elite o la más reciente, Eva & Nicole, que se estrenará el 2 de junio en Atresplayer y tendrá como coprotagonista a Hiba Abouk, quien hace unos días hablaba de sus relaciones asegurando que todos los hombres le habían decepcionado.