La tensión aumenta entre España e Israel, que amenaza con cerrar el consulado español

La tensión entre España e Israel ha aumentado este viernes, tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de Madrid, con la amenaza del Gobierno israelí de cerrar el consulado español en Jerusalén, algo que el Ejecutivo español rechazó de inmediato advirtiendo que hará una defensa "firme" de su funcionamiento.

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, amenazó este viernes con cerrar el Consulado de España en Jerusalén si no acata la orden de no prestar servicio a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, emitida por el gobierno israelí en represalia por el reconocimiento del Estado de palestina por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Aplicaremos estrictamente las instrucciones. Si hay violaciones, se tomarán medidas hasta el punto de cerrar el Consulado en Jerusalén", ha dicho Katz en respuesta a la nota verbal entregada hoy por España al Gobierno israelí para rechazar las limitaciones a su Consulado.

El Ministerio de Exteriores israelí ha recordado que las restricciones entrarán en vigor mañana, sábado, y prohíben dar servicios consulares a los residentes en territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina, es decir, a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada.

"Cualquier conexión entre el Consulado de España en Jerusalén y los ciudadanos de la Autoridad Palestina constituye un riesgo a la seguridad nacional de Israel y será totalmente prohibida", insistió hoy Katz, que dejó claro que Israel monitorizará el cumplimiento de estas órdenes.

España, que defiende la solución de los dos Estados, ha reiterado durante esta guerra su condena a los atentados del grupo terrorista Hamás del pasado 7 de octubre, en el que murieron cerca de 1.200 personas y secuestraron a otras 250, pero también la muerte de civiles en la Franja de Gaza, que ya superan las 36.000 después de siete meses de ofensiva israelí.

España rechaza las limitaciones

"Hoy mismo hemos entregado ya una primera nota verbal para el Gobierno israelí, rechazando completamente cualquier limitación a nuestro Consulado general, que tiene un estatus protegido por el Derecho Internacional y por la Convención de Viena (sobre relaciones diplomáticas) y, por lo tanto, rechazamos eso totalmente", ha declarado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN en Praga.

Albares ha dicho además que ayer estuvo hablando con sus homólogos de Irlanda y Noruega para dar "una respuesta conjunta a las distintas falsedades que se han estado vertiendo estos días por las redes sociales", en referencia a varios mensajes de altos cargos israelíes en contra de estos países europeos, que reconocieron a Palestina de forma coordinada.

No caer en provocaciones

Albares pidió respeto para las misiones diplomáticas españolas y dijo que una manera de "no caer en las provocaciones y no querer alimentar escaladas" es "no hacer anuncios ni política exterior a golpe de tuit".

"Como han podido ver esta mañana con la nota verbal, desde luego, vamos a ser firmes. El Derecho Internacional está de nuestro lado, las Convenciones de Viena (sobre relaciones diplomáticas y consulares) están de nuestro lado y el estatuto histórico del Consulado General de España en Jerusalén, reconocido por el propio Estado de Israel cuando establecimos relaciones diplomáticas para ello, está también de nuestro lado", ha aseverado.

En ese sentido, el ministro español ha subrayado que las Convenciones de Viena "nos vinculan a todos los Estados del planeta" y "son obligatorias".

"Hay una cosa que tal vez los españoles no conozcan, pero, por supuesto, el gobierno de Israel sí y las Naciones Unidas también. El Consulado General de España en Jerusalén tiene lo que se llama un estatuto histórico", ha señalado el jefe de la diplomacia española.

Ha explicado que éste se ocupa de "atender a los españoles en toda su demarcación", pero también "de la obra Pía en Tierra Santa" y detalló que son "muy poquitos" esos consulados históricos, cuya existencia es previa a la creación del Estado de Israel.

"En el canje de notas diplomáticas que dieron lugar al reconocimiento y al establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, Israel se comprometía y se sigue comprometiendo, por lo tanto, a respetar ese estatuto tan específico que tiene nuestro consulado", ha remachado.