Sanidad retira una crema hidratante por contener microorganismos peligrosos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria que ordena la retirada inmediata de Erborian Centella Crème del mercado español. Esta conocida crema hidratante, disponible en formatos de 50 ml y 20 ml, presenta contaminación microbiológica en cuatro lotes específicos que pueden suponer un serio riesgo para la salud de los consumidores, según ha confirmado el organismo regulador.

Los análisis realizados han detectado la presencia de Micrococcus luteus, Microbacterium oxydans y Candida parapsilosis en los lotes identificados como KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343. Estos microorganismos pueden desencadenar infecciones cutáneas y sistémicas, siendo especialmente peligrosos para personas con sistemas inmunitarios comprometidos o con determinadas patologías preexistentes. Ante esta situación, Laboratoires M&L Erborian (Francia), responsable del producto en España, ya ha activado los protocolos para recuperar todas las unidades afectadas.

Crema hidratante Erborian – Centella Crème.AEMPS

La alerta afecta a todos los canales de distribución en territorio nacional, incluidas farmacias, parafarmacias, perfumerías y plataformas de venta online. Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores que verifiquen el código de lote de sus productos y, en caso de coincidir con los afectados, suspendan inmediatamente su uso y acudan al punto de compra para gestionar la correspondiente devolución.

Protocolo de actuación para establecimientos

Los puntos de venta autorizados en España han recibido instrucciones precisas para proceder con la retirada. Según establece la AEMPS, todos los establecimientos deben revisar exhaustivamente su inventario para identificar posibles unidades de los lotes comprometidos. En caso afirmativo, deben retirarlos inmediatamente de la exposición comercial y contactar con la distribuidora para coordinar su devolución.

Las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas han sido informadas de esta situación para garantizar el cumplimiento de las directrices y maximizar el alcance de la alerta. Esta medida preventiva busca evitar posibles afectaciones a la salud pública mientras se completa la investigación sobre las causas de la contaminación microbiológica detectada en este popular producto cosmético.