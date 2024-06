La depresión pos parto de Cristina Pedroche; "Lloro con frecuencia y no entiendo por qué"

Cristina Pedroche, presentadora de Atresmedia y colaboradora de "Zapeando", se ha abierto en su libro "Gracias al miedo", donde narra la angustia que ha sentido al convertirse en madre. Aunque no considera que haya tenido depresión posparto, diez meses después del nacimiento de su hija sigue llorando a diario y ha buscado ayuda psicológica y psiquiátrica para manejar sus em.

Cristina Pedroche

El miércoles, Pedroche visitó "El Hormiguero" para presentar su libro, que ha sido una herramienta crucial para superar su estado emocional. Durante su visita, habló abiertamente sobre la revolución que ha supuesto ser madre, la angustia de no sentirse a la altura y la presión constante que sufre

Pedroche explicó que decidió escribir su libro para entenderse a sí misma y organizar sus pensamientos. "La principal razón era para volcar mis sentimientos, para ver si así podía poner un poco de orden en mi cabeza", confesó.

Un momento decisivo que la llevó a escribir fue una visita a su ginecóloga dos semanas después de dar a luz. "Fui a la ginecóloga dos semanas después de dar a luz para que me diera el alta. Se sentó y me dijo: '¿Pero cómo te sientes, Cris?' Me miró y me vine abajo", recordó Pedro.

A pesar de su amor por su hija, Cristina se encontró llorando con frecuencia sin entender la razón. "Veo a otras madres, que son súper felices, les va todo bien y no tienen miedo, pero yo no quería salir de casa", reveló, hablando de la crisis emocional que vivió tras convertirse en madre

Cristina Pedroche y su marido Daviz Muñoz

El miedo y la ansiedad eran constantes en su vida diaria. "Me daba pánico ir al hospital, al pediatra, a verla a ella… Todo me daba pánico", continuó. Su ginecóloga le sugirió un consejo vital: escribir. "Escribe a modo terapia. Aunque no te entiendas, tú escribe. Que a lo mejor algo puedes entender", le recomiendo

Cristina siguió el consejo de no decírselo a nadie, ni siquiera a sus padres o a su pareja, David. "Iba escribiendo cuando la niña se quedó dormida, cosas muy sin sentido", compartido. A lo largo del tiempo, acumuló muchas notas en su móvil y escribió en publicarlas en Instagram. Sin embargo, decidió no hacerlo debido a las críticas que suele recibir en esa plataforma. Comentarios hirientes como "va a llegar el día de tu funeral y todavía vas a estar de posparto" o "¿te crees que eres la única mujer que ha parido?" afectarán su estado de animo.

La presión y un incidente con su hija hicieron que Pedroche buscara ayuda psicológica y psiquiátrica. Mientras amamantaba a su hija en la cama, se quedó dormida y la niña se le cayó. Aunque no fue la primera vez que algo así ocurría y la niña no sufrió daños, este episodio incrementó sus miedos. Temía que le quitaran a su hija y evitaba salir a la calle por miedo a que algo pudiera suceder. La falta de confianza y las inseguridades de una madre primeraiza se convirtieron en su peor pesadilla

A través de su libro, Cristina espera ayudar a otras madres a que puedan estar enfrentando miedos y experiencias similares. Su valentía al compartir su historia ofrece un mensaje de apoyo y comprensión, demostrando que buscar ayuda y hablar sobre nuestros miedos puede ser el primer paso hacia la sanación.