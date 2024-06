El emotivo mensaje de agradecimiento de Kerem Bürsin por su éxito a nivel mundial

Es de buen nacido ser agradecido, y Kerem Bürsin lo demuestra al reconocer que sin sus fieles seguidoras, no habría alcanzado su destacada posición como uno de los actores turcos más reconocidos internacionalmente. Mientras Can Yaman elimina su cuenta de Instagram y se retira de las redes sociales, Kerem sigue compartiendo sus mejores momentos con sus fans.

El galán turco, que hace tres meses estuvo en nuestro país para asistir al Festival de Málaga -donde Kerem Bürsin mencionó la cita que le gustaría tener con Terelu Campos-, ha usado una imagen de aquellos días para expresar su gratitud a la audiencia con un emotivo mensaje.

"Guardé esta foto durante un tiempo. Quería compartirla en un momento en el que realmente quería expresar mi amor y gratitud por todos vosotros. El fotógrafo (quien quiera que sea, gracias por la foto) captó ese momento exacto en el que, como en tantos momentos increíbles, todos vosotros me hacéis sentir humilde y realmente estoy muy agradecido, sois tan amables, tan creativos y afectuosos... Me habéis acompañado en este viaje salvaje que comenzó solo como un sueño cuando tenía 13 años. Ahora tengo 37 (no hablemos de eso). Sigo soñando... Gracias a todos y que todos vuestros sueños interminables se hagan realidad", escribió Kerem en un post publicado hace solo unas horas.

El mensaje de Kerem llega justo después de anunciarse su participación en una nueva película con un toque de "El show de Truman", que podría protagonizar junto a Aslihan Malbora. La película se titulará "Son of a Rich" y es una adaptación de la exitosa comedia rusa "Holop", lanzada en 2020 y dirigida por Klim Shipenko, un prestigioso director ruso con experiencia en cine y televisión.

La trama se centra en un joven adinerado y consentido (interpretado en la versión turca por Kerem Bürsin), cuya vida cambia drásticamente cuando es arrestado por exceso de velocidad. Después de pasar la noche en la comisaría, el joven se despierta inexplicablemente en el año 1800, enfrentando una vida completamente distinta.