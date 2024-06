Nuria Fergó, muy preocupada por la salud de su novio: "Temí lo peor"

El 4 de junio se generó una gran preocupación por el estado de salud de Juan Pablo Lauro, el empresario argentino y pareja de la cantante Nuria Fergó. Lauro fue ingresado en la UCI tras sufrir un grave problema de salud que, según sus propias palabras, "por muy poco no me lleva más allá del cielo".

Días después, se conocieron más detalles sobre su estado y la posterior recaída, lo que llevó a una intervención quirúrgica de urgencia. Nuria Fergó ha sido un apoyo incondicional durante este difícil momento y ahora ha decidido hablar abiertamente sobre cómo están enfrentando esta situación.

Antes de su desaparición en Instagram, era el propio Can Yaman quien daba pistas de cómo se estaba desarrollando el rodaje de Sandokan. Tras desactivar su perfil en esta red social, seguimos obteniendo material a través de curiosos que se han acercado al lugar de las grabaciones o, gracias a los medios de comunicación interesados en seguir la filmación de esta producción de época.

Lauro reveló en redes sociales que la causa de su hospitalización fue una neumonía provocada por una bacteria llamada neumococo, que contrajo al hablar con alguien. En su mensaje, advirtió que todo puede cambiar en un segundo, como le ocurrió cuando la infección se extendió a la pleura, requiriendo una intervención de emergencia. La operación, que duró tres horas y media, permitió al equipo médico limpiar completamente la zona afectada.

En los últimos días, la situación de Juan Pablo ha mostrado signos de mejoría. Hace unos días, dejó la UCI tras casi dos semanas y fue trasladado a una planta del Hospital Santa Elena de Torremolinos. "Me han quitado el oxígeno y el drenador, y poco a poco voy recuperándome. Anoche tuve un poco de fiebre, pero todo está bajo control", informó Lauro a sus seguidores a través de redes sociales. El empresario argentino es conocido por ser el actual novio de Nuria Fergó y anteriormente el marido de Irene Villa.

Recientemente, expresó estar "feliz" porque queda "poca infección" y ha podido reducir la medicación. Nuria Fergó ha sido un pilar fundamental para él durante todo este proceso, a pesar de tener que compaginar su atención con compromisos profesionales que le impidieron estar presente durante la cirugía.

Núria FergóGetty Images

La cantante ha mantenido informados a sus seguidores sobre la evolución de Lauro. En una entrevista reciente, se sinceró acerca de cómo está viviendo estos momentos. Días atrás, Fergó comentó que esta experiencia había sido un "batacazo", pero que ambos se mantienen "positivos" respecto a la recuperación de Lauro, convencidos de que "va a salir de esta".

A pesar de haber abandonado la UCI, la malagueña mostró su preocupación por el estado de su prometido, describiéndolo como "delicado y con mucho dolor", señalando que "casi no puede ni hablar". La situación ha sido muy grave, no obstante, Fergó destacó la "suerte" de que Lauro sea joven y deportista, y de que no fume ni beba, factores que probablemente hayan jugado a su favor. "A otro le habría fulminado", comentó.

La actitud de Fergó ha evolucionado hacia un mayor optimismo. "Como dicen los médicos, hay que esperar. Está bien cuidado, pero no hay que olvidar que ha tenido lo que ha tenido", explicó, admitiendo que aún no saben cuándo podrá abandonar el hospital. Todo dependerá de la evolución diaria y de cómo progresa Juan Pablo con los ejercicios de recuperación que debe realizar.