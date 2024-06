Marta Belmonte: "El anillo de Marta simboliza la vida que ya no la hace feliz"

Marta Belmonte se ha consagrado como una de las actrices más queridas de ‘Sueños de libertad’. Interpretando a Marta de la Reina, ha conquistado a un amplio público tanto en España como a nivel internacional. Muchos seguidores la conocen desde hace años, mientras que otros han descubierto su impresionante talento, esfuerzo y dedicación a través de esta exitosa ficción de Antena 3.

Tuvimos la oportunidad de conversar con Marta sobre el futuro de Mafin, la pareja que forma en la serie junto a Alba Brunet, sus percepciones sobre su personaje y qué elementos de Marta de la Reina se llevaría a casa si tuviera la oportunidad.

Marta Belmonte nos adelantó que las próximas semanas serán muy intensas para Mafin. "Sé que me repito mucho, pero vienen curvas", nos aseguró. La actriz confesó que no esperaba que la historia de amor entre su personaje y el de Fina captara tanto la atención del público: "He flipado muchísimo, aunque después del primer boom, he intentado volver a la realidad y centrarme en hacer las secuencias diarias, que es lo importante".

Marta BelmonteManuel Fiestas Moreno

La actriz catalana intenta estar al tanto de su fandom y de las publicaciones en redes sociales: "Tanto Alba como yo cotilleamos bastante, aunque intentamos que eso no nos distraiga demasiado de nuestro trabajo". En cuanto a su personaje, destaca que no tienen mucho en común y resalta el sentido del humor sarcástico que caracteriza a Marta de la Reina. A nivel material, si pudiera llevarse algo del set, elegiría el anillo que lleva en el dedo meñique: "Para Marta, la alianza es importante porque representa un matrimonio con alguien a quien ya no quiere y, por supuesto, ese anillo en su dedo meñique".

Para quienes no conocen a fondo a Marta Belmonte, esta talentosa actriz se formó en el Col·legi del Teatre de Barcelona y complementó su formación con seminarios y workshops en distintas técnicas y estilos, especialmente en teatro físico como Lecoq en Estudis de Teatre, Michael Chéjov o workshops con el Roy Hart Centre Artistique. 'Sueños de libertad' no es su primera serie diaria; muchos fans aún recuerdan su destacada actuación en 'Servir y proteger', la ficción de sobremesa de TVE donde interpretó a la inspectora Silvia Orestes.