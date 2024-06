Ilgaz se enfrenta al dolor en "Secretos de familia" mientras Osman toma una decisión crucial

En el episodio de esta noche de "Secretos de familia", Ilgaz está devastado por el encarcelamiento de Çinar. Afrontar el caso de su propio hermano resulta una tarea amarga y desgarradora. Con semblante sombrío, el fiscal le confiesa a Ceylin su intención de solicitar la pena mínima para Çinar: "Haré todo lo posible por ayudarle, aunque la situación es complicada. Está acusado de complicidad en un asesinato". Conmovida por el dolor de su esposo, Ceylin intenta consolarlo y sugiere una breve escapada con su pequeña Mercan. En el cálido abrazo de su esposa e hija, Ilgaz encuentra el consuelo y la fuerza necesarios para seguir adelante.

En otro rincón de esta intrincada trama protagonizada por Kaan Urgancioglu y Pinar Deniz, Osman continúa con sus encuentros furtivos con Zümrüt. Aunque sus citas se limitan a tomar café o compartir una comida, ambos tienen claro su deseo de seguir viéndose. Firme en sus convicciones, Zümrüt le plantea un ultimátum a Osman: no seguirá con la relación a menos que él ponga fin a su matrimonio con Aylin. Sintiendo cada vez más insatisfacción en su matrimonio, Osman decide proponerle el divorcio a Aylin.

Como era de esperar, Aylin no recibe la noticia con agrado. En un estallido de reproches, le recrimina a Osman por querer desmantelar su matrimonio tras todo lo vivido. Finalmente, Osman recoge su maleta y se marcha de casa. Con el corazón latiendo de anticipación, se presenta en la puerta de Zümrüt, pero ella, con resolución, le impide entrar: "No vivirás conmigo hasta que tu divorcio sea definitivo". Desesperado por encontrar un techo bajo el cual refugiarse, Osman recurre a su hija Parla.

Secretos de familia

Mientras tanto, Ceylin se sumerge en su misión particular de salvar a Yekta de las garras de Iclal. La fiscal jefe está decidida a ir tras el abogado, pero Ceylin no permitirá que su colega de bufete pague el precio por intentar protegerla a toda costa. Es más, Ceylin se ofrece a convertirse en la abogada de Yekta y defenderlo a cualquier precio: "No pienso dejarte solo en un momento así". El hombre le agradece a su colega de profesión su inestimable ayuda.