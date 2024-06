'Supervivientes All Stars' podría ser el último reality para Adara Molinero

La primera gala de Supervivientes All Star no estuvo exenta de polémica. El estreno del reality de supervivencia, que reúne a las "mejores leyendas del concurso", estuvo marcado por un posible abandono tan solo 2 horas después de su inicio.

El programa ha reunido a 10 icónicos personajes de los reality shows y del mundo Mediaset: Jorge Pérez, Alejandro Nieto, Logan, Abraham García, Bosco, Sofía Suescun, Marta Peñate, Marta de Lola, Olga Moreno y Adara Molinero.

Adara Molinero, conocida por su participación en casi todos los realities de la cadena y por ser una de las favoritas del público, experimentó un grave ataque de pánico, según sus propias palabras. Este episodio le impidió saltar del helicóptero como hicieron sus compañeros, evitando así oficializar su inicio en el concurso.

A pesar de los esfuerzos del presentador Jorge Javier, su compañero Bosco e incluso su madre Elena, quien intervino telefónicamente durante la gala, Adara decidió no empezar la aventura en ese momento y esperar hasta el domingo para tomar una decisión final.

La decisión de Adara

La audiencia estaba ansiosa por conocer el destino de Adara. Finalmente, y como muchos sospechaban, ella reconsideró su decisión: "He pensado que este puede ser mi último reality porque solo hago cosas que me entusiasman y, por ahora, no hay nada más. Por otro lado, por todas las personas que me quieren y me apoyan, voy a intentarlo".

Esta noticia alegró a muchos de sus fans, pero no tanto a sus compañeros, quienes creen que Adara podría tener una ventaja al entrar 2 días después al concurso. Tanto es así que recibió gran parte de los puntos de las nominaciones y se ha convertido, junto a Olga Moreno y Jorge Pérez, en una de las nominadas de la semana. El próximo jueves descubriremos quién será el primer expulsado.