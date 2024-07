¡La actriz Margot Robbie está embarazada!

La actriz Margot Robbie, nominada tres veces al Óscar, fue vista en el Lago de Como, Italia, junto a su esposo Tom Ackerley, antes de abordar un barco durante sus vacaciones. Las fotos muestran a Margot, con una expresión radiante y su abdomen al aire, revelando su embarazo.

La pareja, ambos de 34 años, se conoció en 2013 durante el rodaje de "Suite Française" y comenzaron a salir en 2014, casándose en 2016. Robbie explicó a People que no se imaginaba en una relación seria hasta que su amor por Tom creció inesperadamente.

Margot RobbieTwitter

Robbie comentó a la revista People que ella no se veía en una relación seria: "Yo era la chica soltera definitiva. La idea de las relaciones me hacía querer vomitar. Y luego esto me sorprendió. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba, 'Oh, él nunca me amará de vuelta. No lo hagas raro, Margot. No seas estúpida y le digas que te gusta.' Y luego sucedió, y yo estaba como, 'Por supuesto que estamos juntos. Esto tiene tanto sentido, de una manera en que nada lo había tenido antes'".

Inicialmente reservados, no aparecieron juntos en público hasta 2017. Se cree que Margot tiene unos tres meses de embarazo, por lo que su primer hijo nacería a finales de año o principios de 2025. ¡Felicidades a los futuros padres!