'Shogun' y 'The Bear', series favoritas de los 76 Emmy

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Academia de Televisión de Estados Unidos reveló ayer los candidatos para la 76ª edición de los premios Emmy 2024 y hoy ya se conocen todas las nominaciones. La serie que recibió más nominaciones, en total 25, fue Shogun para mejor serie de drama, seguida de The Bear, que mantiene su victoria en la categoría de comedia con 23 nominaciones. A estas dos producciones se le suman Only Murders in the Building con 21 para mejor serie de comedia y True Detective con 19 nominaciones para mejor serie limitada que se disputará con Mi reno de peluche y Fargo. Por otro lado, The Crown competirá con Shogun para ganar el Emmy a mejor serie de drama. En cuanto a los actores y actrices, Sofía Vergara recibió la nominación a mejor actriz de serie limitada por Griselda y competirá junto a personalidades como Naomi Watts o Jodie Foster.