La divertida confusión de Sandra Bullock con Lisa Kudrow en una fiesta

Lisa Kudrow se ha convertido en una verdadera leyenda de la televisión. Desde que asumió el papel de Phoebe Buffay en la serie estadounidense 'Friends', su vida cambió para siempre. Esta icónica comedia, que se emitió por primera vez en NBC el 22 de septiembre de 1994, tuvo un total de 10 temporadas y aproximadamente 24 episodios por temporada.

La serie narraba las aventuras, desventuras y enredos amorosos de seis amigos en Nueva York, y junto a Kudrow, el reparto incluía a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry, quien tristemente falleció en octubre del año pasado.

El pasado martes, Lisa Kudrow apareció en el programa estadounidense 'Jimmy Kimmel Live!' para una entrevista. La actriz, ganadora de un Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 1998, compartió algunas anécdotas sobre su papel en 'Friends'.

El presentador le preguntó con qué frecuencia la llamaban Phoebe. Kudrow, emocionada, reveló una divertida anécdota: “Me encanta esto. Estaba en una gran fiesta con Sandra Bullock, y ella dijo algo como «Bueno, supongo que tendrás que hablarlo contigo misma, Phoebe». Me llamó Phoebe”, contó riendo y aplaudiendo. "Pero luego se dio cuenta de lo que había hecho", añadió entre risas.

Lisa Kudrow en el programa de Jimmy KimmelX

Kudrow admitió que solía odiar verse en 'Friends' debido al temor de encontrar fallos en su actuación. Sin embargo, tras la muerte de Matthew Perry, ha hecho las paces con su interpretación. "No podía verla porque me daba mucha vergüenza verme a mí misma, pero si me fijo en Matthew, entonces todo está bien. Es como celebrar lo divertido que era, y es así como quiero recordarlo", confesó.

La carrera de Lisa Kudrow no se ha limitado a 'Friends'. Ha participado en diversas películas y series, demostrando su versatilidad como actriz. Su talento y carisma la han mantenido relevante en la industria del entretenimiento, y su papel como Phoebe Buffay sigue siendo uno de los más queridos por los fans de todo el mundo. La capacidad de Kudrow para conectar con su audiencia, tanto en comedia como en drama, la ha consolidado como una de las actrices más respetadas de su generación.