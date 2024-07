Marta Belmonte lanza un mensaje a sus fans sobre Mafin

Marta Belmonte se ha consolidado como una de las actrices más queridas por el público gracias a su papel en "Sueños de libertad", donde interpreta a Marta de la Reina. Su historia de amor con Fina (Alba Brunet) ha capturado la atención tanto de la audiencia nacional como internacional. Muchos han seguido a Marta desde sus primeros pasos en la actuación, pero para otros, su talento se ha revelado con la popular serie diaria de Antena 3. Los espectadores valoran la autenticidad que Marta y Alba aportan a su historia de amor, y ambas actrices responden con gran dedicación, esforzándose al máximo en cada día de rodaje.

Para Marta Belmonte y el equipo, sumergirse en el contexto histórico de la serie ha sido crucial: "Desde los ensayos, todos compartimos anécdotas de familiares mayores o datos que conocíamos", comenta Marta. "Esto ha facilitado nuestro trabajo. El contexto histórico en 'Sueños de libertad' es vital para entender la trama. Por ejemplo, mi personaje no puede divorciarse de su esposo Jaime (Jesús Olmedo) porque en esa época el divorcio era castigado con cárcel".

Marta habla con cariño de su personaje, Marta de la Reina: "Destaco su sentido del humor y sarcasmo. Aunque parece que no siempre puede salirse con la suya, con un comentario o gesto, suele conseguirlo". Sin embargo, afirma que no se parece mucho a su personaje: "Doña Marta y yo somos muy distintas. Ella tiene una dureza por su situación que yo nunca he tenido que mostrar. No he usado nada de mi personalidad para darle vida".

Marta BelmonteTwitter

Sobre su compañera de reparto, Alba Brunet, Marta tiene solo elogios: "Es muy fácil trabajar con Alba, es una maravilla. Desde el principio nos entendimos bien y encontramos el ritmo de nuestros personajes. Ella es una gran profesional y es genial actuar con ella. Creo que esa buena química se refleja en la pantalla".

Marta también valora el apoyo de los fans de "Mafin" (Marta y Fina): "A los seguidores les diría millones de gracias por seguir esta bonita historia, que no pierdan la ilusión. Y gracias por motivarnos a hacerlo cada día mejor".