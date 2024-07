Roro se defiende de las críticas de mujer sumisa: 'Es solo un personaje'

Roro se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en TikTok gracias a sus videos donde expresa su disposición a hacer cualquier cosa por su novio. Con una voz aniñada y una actitud dulce, ha captado la atención de millones de personas. Sin embargo, también ha recibido críticas por su comportamiento aparentemente impostado y servicial hacia su pareja, lo cual algunos han calificado de machista. Ella se ha defendido de las críticas asegurando que lo que aparece en los vídeos de redes es solo un personaje.

Su presencia en redes ha generado un intenso debate. Algunos la ven como la "novia perfecta" porque hace todo por su pareja, mientras que otros perciben su actitud como un retroceso, insinuando que la mujer debe estar al servicio del hombre. Lo cierto es que Rocío, nombre real de Roro, también tenía una vida antes de hacerse famosa con estos vídeos dedicados a su novio. En su TikTok, podemos verla haciendo otras actividades como entrenar o salir con sus amigas.

En una reciente entrevista, Roro afirma que se considera feminista, siempre que signifique "la igualdad de derechos entre hombres y mujeres". Esta declaración ha dejado a muchos preguntándose cuál es su verdadera comprensión del feminismo, ya que el objetivo fundamental del movimiento es precisamente la igualdad entre ambos géneros.

Además, Roro ha querido aclarar que no es "una mujer sumisa", a pesar de recibir insultos en la calle como "esclava, no te queremos aquí". También comenta que le dicen que "Pablo solo le pide cosas para comer para que lo deje en paz". Ella defiende su contenido argumentando que "hay gente muy amable que entiende que es medio un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo. Pero hay gente que se lo toma muy en serio. Estoy haciendo una receta para mi novio, pero no significa que las mujeres tengan que ponerse a cocinar". Con esto, Roro intenta dejar claro que sus vídeos no reflejan la realidad y que no pretende ser una "ama de casa" ni promover "valores tradicionales".

La entrevista no solo incluye a Rocío, sino también a Pablo, mostrando una dinámica romántica entre ambos. Sentada en el regazo de Pablo, ambos explican qué significan el uno para el otro y cómo han considerado la posibilidad de subir videos en otros idiomas.