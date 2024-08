Descubre las telenovelas imperdibles de Kerem Bürsin mientras esperas sus nuevos estrenos

Kerem BürsinGetty Images for The Hollywood R

Los nuevos proyectos de Kerem Bürsin se están haciendo esperar. Según las últimas informaciones, sus dos últimas películas, "Son of a Rich" y "Mavi Mağara," no se estrenarán hasta finales de este año. Esto significa que tendremos que pasar todo el caluroso verano sin ver a nuestro querido actor turco en nuevas producciones.

Para hacer más llevadera la espera, nada mejor que revisar algunas de las mejores ficciones de Kerem Bürsin más allá de "Love is in the Air." Hoy te proponemos tres telenovelas turcas suyas que te engancharán desde el primer momento y que, por supuesto, están disponibles en plataformas, para que no tengas que lidiar con la publicidad entre escenas.

1. 'En el corazón de la ciudad'

En el corazón de la ciudad.Mitele

Una de estas historias, en la que también participa Leyla Lydia Tugutlu (quien fue pareja de Bugra Gülsoy en "Mi Hija"), cuenta con ocho episodios de unos 50 minutos. Titulada en turco "Bu Şehir Arkandan Gelecek," narra la vida de dos personas con crisis existenciales que se conocen y se ayudan mutuamente para formar un futuro en común. Puedes encontrarla en Mitele. Durante su emisión en Divinity, obtuvo excelentes datos de audiencia.

2. 'Inmortals'

'Inmortals'

En otra serie, vemos a Kerem Bürsin en un registro diferente, protagonizando una historia sobre vampiros. Junto a Elçin Sangu ("Te Alquilo mi Amor") y Birkan Sokullu ("Inocentes"), la serie trata de Mia, una humana convertida en vampira, que busca vengarse de Dmitry, un implacable líder vampiro que anhela un artefacto capaz de hacerlo inmortal. Esta ficción de acción y fantasía en 3D es toda una maravilla vampiresca al más puro estilo "Crepúsculo." Está disponible en Netflix.

3. 'Zeynep, buscando a su padre'



ZeynepIMDB

Por último, Hande Doğandemir interpreta a la heroína en esta ficción donde Kerem Bürsin debuta en su primer papel protagonista, como el carismático y malcriado hijo de los propietarios del Colegio Sayer. Es un apasionante relato sobre la búsqueda de un padre, amor, amistad, resiliencia y lucha contra el acoso escolar, con guion de Ekin Atalar. La historia comienza con Demet, una madre sacrificada que ha criado sola a su hija Zeynep, y que ahora se ve obligada a cerrar su pequeño negocio para buscar una vida mejor en Estambul. Puedes verla en Mitele.