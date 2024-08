Las series turcas "Kızıl Goncalar" y "Bambaşka Biri", nominadas a los Seoul Drama Awards

Ya se han anunciado los nominados de este año para los Seoul Drama Awards, uno de los galardones más prestigiosos en la industria televisiva internacional. Entre los nominados se encuentran dos series de televisión turcas, "Kızıl Goncalar" y "Bambaşka Biri," ambas distribuidas globalmente por Global Agency y actualmente transmitidas por NOW Turquía. Ambas series han sido nominadas en la categoría de Mejor Serie. Los premios se entregarán el 5 de septiembre en una ceremonia en el KBS Hall.

"Bambaşka Biri" cuenta con la participación de dos reconocidas estrellas turcas: Hande Erçel ("Love is in the Air") y Burak Deniz ("Nuestra Historia"). La serie, filmada en Estambul, en distritos como Beşiktaş y Gálata, se convirtió en una de las favoritas del público el año pasado. Aunque todavía no se ha emitido en España, los espectadores esperan ansiosamente que canales como Nova o Divinity adquieran los derechos para su transmisión.

La trama de "Bambaşka Biri" gira en torno al brutal asesinato de Hamdi Etilbey en un bosque aislado, involucrando a Leyla Gediz, una fiscal decidida que busca un nuevo comienzo, y a Kenan Öztürk, un ambicioso periodista, en la investigación. A medida que avanzan en el caso, descubren vínculos ocultos entre la víctima y figuras poderosas, destapando un mundo de corrupción. Su colaboración profesional se transforma en un romance apasionado, complicando aún más su búsqueda de justicia.

Los giros y vueltas del caso ponen a prueba sus convicciones y les obligan a enfrentar sus propios demonios personales. Llena de suspenso, la historia profundiza en temas de amor, sacrificio y el conflicto entre la integridad personal y la conveniencia. Las decisiones de Leyla y Kenan los conducen a un clímax que cambia sus vidas para siempre.

El lanzamiento de la serie, previsto para el 11 de septiembre de 2023, fue anunciado el 24 de agosto por FOX, a través de los canales sociales de la serie y de la productora TIMS&B Productions. El 18 de septiembre de 2023, "Bambaşka Biri" se convirtió en la serie más vista en todas las categorías con el estreno de su segundo episodio.