Tügce recupera la memoria y Ilgaz sospecha de Eren en 'Secretos de familia'

Esta semana en Secretos de familia, Tügce finalmente recupera la memoria completa y narra a Ilgaz los detalles del día en que fue víctima de una violación grupal. El fiscal le informa que todos los perpetradores han sido encontrados muertos y sospecha que Eren podría estar involucrado en estas muertes. Tügce se niega a creer que su padre sea capaz de semejante acto: "Nunca ha tomado la justicia por su cuenta, él es un policía íntegro". Sin embargo, Ilgaz no está convencido y, junto con Iclal, inicia una investigación para identificar al responsable de las muertes de Kartal y su pandilla. Si Eren es culpable, Ilgaz tendrá que arrestarlo.

En esta serie, protagonizada por Kaan Urgancioglu y Pinar Deniz, Ilgaz cita a Eren a declarar en presencia de Ceylin y Yekta, quienes actúan como abogados del oficial. Eren, como se esperaba, niega cualquier implicación en los asesinatos de los violadores de su hija: "No me rebajaría a mancharme las manos con gente así, esa es la verdad". Sin embargo, sus palabras no convencen completamente ni a Ilgaz ni a Iclal.

Simultáneamente, Zümrut sigue adelante con su plan. Confiesa a Osman que le mintió y que, contrariamente a lo que él cree, su esposo sigue vivo. Zümrut le pide a Osman que la ayude a eliminar a su marido para que puedan ser felices juntos: "Si él sigue vivo, nosotros nunca podremos estar juntos".

Por otro lado, Tügce sale de su habitación y pasea por los jardines del hospital junto a Efe. Su recuperación será lenta pero avanza. En ese momento, el fiscal se arrodilla y le propone matrimonio a su novia: "Estar al borde de perderte me ha hecho darme cuenta de cuánto te amo". Ella acepta la propuesta. Mientras tanto, Ilgaz recibe un fuerte golpe en la cabeza y pierde el conocimiento. Horas después, despierta en un lugar desconocido, atado de manos y pies. Alguien lo ha secuestrado.