Un municipio de Lleida, considerado entre los más felices de España

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un informe elaborado por Azucarera en colaboración con la consultora YouGov ha situado a Vielha entre los pueblos más felices de España durante este 2025. La localidad leridana, ubicada en el corazón del Pirineo en la Val d'Aran, no solo destaca por ser un importante destino turístico, sino que ahora también sobresale por el alto nivel de bienestar que transmite tanto a sus habitantes como a quienes la visitan.

El estudio, que buscaba identificar los municipios españoles percibidos como más felices, ha contado con la participación de aproximadamente 2.200 personas adultas a través de un sistema mixto de encuestas. La metodología combinó una pregunta abierta y cuatro cerradas, permitiendo determinar qué localidades generan una mayor sensación de felicidad entre los españoles, independientemente de si los participantes habían visitado físicamente estos lugares o no.

La capital aranesa: un entorno privilegiado

Situada a 974 metros de altitud, Vielha concentra el 40% de la población total del valle. La capital aranesa se desarrolló en el ensanchamiento formado por la confluencia de los ríos Garona y Nere, y está rodeada por impresionantes cumbres que superan los 2.000 metros de altura.

El municipio combina perfectamente la modernidad de sus nuevas avenidas, repletas de comercios especializados en deportes de aventura, alta montaña y productos artesanales del valle, con el encanto tradicional de su casco antiguo. Este contraste convierte a Vielha en un destino ideal tanto para los amantes de la naturaleza como para quienes buscan disfrutar de su variada oferta gastronómica y de ocio.

Tarragona también destaca en el ranking nacional

El estudio también ha revelado que dos localidades tarraconenses, muy frecuentadas por los leridanos, figuran entre los municipios más felices de España. Salou ha alcanzado el reconocimiento destacando por factores como su clima privilegiado, amplia oferta de actividades, entorno natural, hospitalidad de sus habitantes, filosofía de vida, gastronomía de calidad, tranquilidad y patrimonio cultural.

Por su parte, Cambrils se ha consolidando en la provincia de Tarragona como referente en calidad de vida. Al igual que Salou, esta localidad ha sido valorada positivamente por su entorno, estilo de vida relajado y su reconocida identidad gastronómica y cultural.