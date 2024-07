Desenlace trágico en 'Secretos de Familia': la huida mortal de Kartal y la venganza de Eren

En el episodio de esta noche de Secretos de familia en Antena 3, Arzu, la mujer que Tügce salvó de ser abusada por Kartal y su banda, se presenta en la comisaría para dar testimonio de lo ocurrido. «Quiero ayudaros a encontrarlos», le dice a Ceylin (Pinar Deniz). Sin embargo, el miedo la vence y decide marcharse en el último momento. Cuando Ceylin y Yekta intentan contactarla nuevamente, descubren que ha sido asesinada por Kartal y sus secuaces.

Preocupados por la seguridad de Tügce, Ilgaz (Kaan Urgancioglu) redobla la vigilancia en el hospital. Mientras tanto, Eren sigue presionando a Ridval, quien le da el nombre del último violador: «Se llama Erbil y es hermano pequeño de Kartal». Tügce comienza a despertar y sale de terapia intensiva, aunque los médicos aún no saben si volverá a caminar. Eren promete a su hija que hará justicia.

En otra parte, se revela que el marido de Zümrüt no ha muerto, sino que está gravemente enfermo y postrado en una cama. Zümrüt, quien tiene un amante, no desea retomar su relación con Osman y planea usarlo para acabar con su esposo. «Ese idiota me devolverá, finalmente, mi libertad», dice a su joven amante.

Eren organiza una trampa para los violadores de Tügce. Estos, creyendo que uno de ellos ha hablado con la policía, terminan asesinándose entre ellos. El único que sobrevive es Kartal, quien, al darse cuenta de que Eren lo persigue, intenta huir hacia el puerto. Su fuga termina trágicamente cuando un contenedor cae sobre él y lo aplasta. Eren observa la escena, petrificado. Finalmente, los violadores de su hija han pagado por sus crímenes.