La teoría que explica por qué Yuyee y su novio quieren quitarle su santuario a Fran Cuesta

Los seguidores de Frank Cuesta han mostrado un fuerte apoyo en redes sociales luego de que el herpetólogo anunciara que está al borde de perder su querido Santuario Libertad debido a un conflicto con su exesposa. Yuyee, la exmodelo y madre de sus hijos, ha sido objeto de insultos racistas y amenazas tras exigir una significativa suma de dinero mensual para permitir que Cuesta mantenga el refugio de animales que construyó con sus propias manos.

Frank Cuesta, a sus 52 años, reveló que el santuario animal que fundó en Tailandia estaba en riesgo por un desacuerdo con Yuyee, quien ahora está en una relación con Chris Korn. Cuesta explicó: "Teníamos una relación bastante buena. Para mí, todo esto comenzó cuando ella inició una nueva relación y surgieron las dudas, rencores y resentimientos".

Chris Korn, la nueva pareja de Yuyee, parece haber influido en su decisión de exigir a Frank un alquiler de 3.500 euros mensuales para conservar el santuario. Después de días de tensas negociaciones, Frank acordó pagarle a Yuyee 225.000 euros en cuatro cuotas. Cada vez que realice una transferencia, una parte del terreno pasará a nombre de su hijo Zorro. Cuesta comentó: "No es algo que desee hacer, ni creo que sea justo, pero al final pagaré. Ella se ha aprovechado de la situación, de que no puedo perder este santuario. Sería devastador para mí y para muchos animales, que tendrían que ser cazados, metidos en cajas y llevados a centros de rescate. He construido este santuario con mis propias manos y es un trabajo que va más allá de lo físico, es algo moral".

La influencia de Chris Korn en la situación ha sido motivo de especulación. Frank mencionó rencores y resentimientos, y hay rumores en las redes sociales sobre el pasado de Korn. Se especula que Korn podría ser una persona trans que ha luchado por sentirse cómoda con su cuerpo, y la opinión de Cuesta sobre el colectivo podría haber exacerbado la situación.

En octubre de 2023, Frank Cuesta fue criticado por la comunidad LGBTQ+ debido a su postura sobre el lenguaje inclusivo. En un video de YouTube, vestido con una falda y una peluca, Cuesta usó la sátira para inaugurar un 'santuario trans-inclusivo', lo que generó controversia y críticas hacia su actitud hacia el colectivo.

Yuyee y su novio Chris KornInstagram

Esta situación ha puesto a Frank Cuesta en una posición complicada, luchando por mantener el santuario que tanto significa para él y para los animales que alberga.