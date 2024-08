Frank Cuesta lluita per salvar el seu santuari enmig de conflicte amb la seua exesposa

Els seguidors de Frank Cuesta han mostrat un fort suport en xarxes socials després que l’herpetòleg anunciés que està a punt de perdre el seu estimat Santuari Llibertat a causa d’un conflicte amb la seua exesposa. Yuyee, l’exmodel i mare dels seus fills, ha estat objecte d’insults racistes i amenaces després d’exigir una significativa suma de diners mensual per permetre que Cuesta mantingui el refugi d’animals que va construir amb les seues pròpies mans.

Frank Cuesta, als seus 52 anys, va revelar que el santuari animal que va fundar en Tailàndia estava en risc per un desacord amb Yuyee, que ara està en una relació amb Chris Korn. Cuesta va explicar: "Teníem una relació bastant bona. Per a mi, tot això va començar quan ella va iniciar una nova relació i van sorgir els dubtes, rancors i ressentiments".

Chris Korn, la nova parella de Yuyee, sembla haver influït en la seua decisió d’exigir a Frank un lloguer de 3.500 euros mensuals per conservar el santuari. Després de dies de tenses negociacions, Frank va acordar pagar-li a Yuyee 225.000 euros en quatre quotes. Cada vegada que realitzi una transferència, una part del terreny passarà a nom del seu fill Zorro. Cuesta va comentar: "No és una cosa que desitgi fer, ni crec que sigui just, però al final pagaré. Ella s’ha aprofitat de la situació, que no puc perdre aquest santuari. Seria devastador per a mi i per a molts animals, que haurien de ser caçats, ficats en caixes i portats a centres de rescat. He construït aquest santuari amb les meues pròpies mans i és un feina que va més enllà del tema físic, és una necessitat moral".

La influència de Chris Korn en la situació ha estat motiu d’especulació. Frank va esmentar rancors i ressentiments, i hi ha rumors a les xarxes socials sobre el passat de Korn. S’especula que Korn podria ser una persona trans que ha lluitat per sentir-se còmoda amb el seu cos, i l’opinió de Cuesta sobre el col·lectiu podria haver exacerbat la situació.

L’octubre de 2023, Frank Cuesta va ser criticat per la comunitat LGBTQ+ a causa de la seua postura sobre el llenguatge inclusiu. En un vídeo de YouTube, vestit amb una faldilla i una perruca, Cuesta va utilitzar la sàtira per inaugurar un 'santuari transinclusiu', la qual cosa va generar controvèrsia i crítiques cap a la seua actitud cap al col·lectiu.

Aquesta situació ha posat Frank Cuesta en una posició complicada, lluitant per mantenir el santuari que tant significa per a ell i per als animals que allotja.