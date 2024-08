Álvaro Muñoz Escassi captat cometent 37 infraccions de trànsit en 15 minuts

Álvaro Muñoz Escassi torna a ser el centre d’atenció, però aquesta vegada no pels seus romanços, sinó per una sèrie de perilloses infraccions de trànsit. El conegut genet ha estat captat cometent múltiples il·legalitats al volant per un programa de televisió que va emetre les imatges, despertant l’interès de la Guàrdia Civil per la seua presumpta conducció temerària.

Al material visual fet públic, es pot observar Escassi cometent fins 37 infraccions en tan sols 15 minuts. Les imatges mostren al genet circulant entre dos carrils, avançant per l’illot, ignorant senyals de cedeixi el pas, girant a l’esquerra sense utilitzar l’intermitent, envaint el carril contrari i avançant en revolts sense visibilitat, havent d’incorporar-se ràpidament per la presència de vehicles en sentit contrari. Aquestes són només algunes de les moltes infraccions que es van detallar en el programa.

Fotograma del video que mostra les infraccions comeses presuntament pel cotxe de Escassi.Mediaset

Aquests fets van passar a la carretera que connecta Tarifa amb Zahara de los Atunes. Encara que les infraccions han quedat impunes fins ara, la gravetat de les seues accions va poder haver tingut conseqüències fatals. En total, es van comptabilitzar 27 infraccions lleus, 9 de greus i una de molt greu, que li haurien costat la pèrdua de 28 punts i una multa de 4460 euros d’haver estat interceptat per les autoritats.

Les perilloses infraccions realitzades presuntament per Escassi.Mediaset

S’ha revelat que les imatges de les infraccions han arribat a la Guàrdia Civil i s’espera que s’iniciï una investigació sobre el succeït. És possible que les autoritats sol·licitin a Escassi que identifiqui el conductor del vehicle, si era ell o una altra persona.

Al plató del programa, es va explicar que la conducció temerària mostrada en les imatges es devia que estava sent perseguit per la premsa. Tanmateix, això no justifica la seua conducta, ja que l’exgenet està acostumat a les càmeres i la seua exposició voluntària als mitjans es la que ha aixecat tant interès sobre la seua persona. A més, aquestes accions temeràries podrien haver causat una tragèdia.