Pax Jolie-Pitt, fill de Angelina Jolie i Brad Pitt, va tenir un seriós accident mentre conduïa la seua moto elèctrica per les transitades carrers de Los Angeles. En el moment de l’impacte, Pax no portava casc i va ser envestit per un automòbil, resultant en lesions greus que van requerir el seu ingrés immediat en la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Segons la revista People, Pax ja ha sortit de l’UCI i s’enfronta ara a un llarg procés de recuperació i fisioteràpia. Angelina Jolie ha estat al costat del seu fill a tota hora, i els seus germans Maddox, Zahara, Shiloh i els bessons Knox i Vivienne també han estat presents, brindant-li suport constant. "Estan tots molt units", reporten alguns mitjans.

L’absència de Brad Pitt ha estat notable, ja que no ha estat present malgrat la gravetat de l’estat de Pax. Diverses fonts indiquen que Pitt no manté cap relació amb els seus fills, especialment amb Pax. No obstant, la família agraeix la ràpida intervenció de l’equip d’emergències, que va salvar la vida de Pax, i l’excel·lent atenció mèdica que ha rebut. "Ara comença un llarg camí de recuperació i fisioteràpia", va afirmar una font propera.

El Departament de Policia de Los Angeles va confirmar que l’accident va tenir lloc en un carrer de Los Feliz Boulevard, a prop de la residència familiar. Pax va recuperar la consciència quan van arribar els parametges, els qui van atendre les seues queixes de dolor al cap i el maluc. Malgrat que els fills de Jolie i Pitt solen mantenir un perfil baix, Pax ha estat en el focus mediàtic en el passat.

El distanciament de Pitt s’entén millor arran de la separació voluntària de Pax. A finals de l’any passat, Pax va expressar públicament els seus retrets cap al seu pare en el context de la batalla judicial entre Jolie i Pitt, que es van divorciar el 2016 després d’un greu aldarull durant un vol privat. Jolie ha acusat Pitt d’haver estat violent tant amb ella com amb els seus fills.

El 2020, Pax va publicar un missatge a Instagram en el qual va cualificar a Brad Pitt "un imbècil mundial" i "una persona menyspreable". Encara que ho va fer en el seu compte privat, amb accés limitat a pocs usuaris, el Daily Mail va aconseguir obtenir la història temps després. Altres germans també han mostrat el seu rebuig cap al seu pare, i alguns fins i tot han renunciat al seu cognom. Shiloh, per exemple, va anunciar a través d’un comunicat en Los Angeles Times que ha iniciat el procés legal per eliminar la vinculació amb el seu pare.