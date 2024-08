Pax Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sufrió un serio accidente mientras conducía su moto eléctrica por las transitadas calles de Los Ángeles. En el momento del impacto, Pax no llevaba casco y fue embestido por un automóvil, resultando en lesiones graves que requirieron su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según la revista People, Pax ya ha salido de la UCI y se enfrenta ahora a un largo proceso de recuperación y fisioterapia. Angelina Jolie ha estado al lado de su hijo en todo momento, y sus hermanos Maddox, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne también han estado presentes, brindándole apoyo constante. "Están todos muy unidos", reportan algunos medios.

La ausencia de Brad Pitt ha sido notable, ya que no ha estado presente a pesar de la gravedad del estado de Pax. Varias fuentes indican que Pitt no mantiene relación alguna con sus hijos, especialmente con Pax. No obstante, la familia agradece la rápida intervención del equipo de emergencias, que salvó la vida de Pax, y la excelente atención médica que ha recibido. "Ahora comienza un largo camino de recuperación y fisioterapia", afirmó una fuente cercana.

Brad Pitt junto a su hijo Pax en Los ÁngelesAtresmedia

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el accidente tuvo lugar en una calle de Los Feliz Boulevard, cerca de la residencia familiar. Pax recuperó la conciencia cuando llegaron los paramédicos, quienes atendieron sus quejas de dolor en la cabeza y la cadera. A pesar de que los hijos de Jolie y Pitt suelen mantener un perfil bajo, Pax ha estado en el foco mediático en el pasado.

El distanciamiento de Pitt se entiende mejor a raíz de la separación voluntaria de Pax. A finales del año pasado, Pax expresó públicamente sus reproches hacia su padre en el contexto de la batalla judicial entre Jolie y Pitt, quienes se divorciaron en 2016 tras un grave altercado durante un vuelo privado. Jolie ha acusado a Pitt de haber sido violento tanto con ella como con sus hijos.

Angelina y Brad con sus hijos

En 2020, Pax publicó un mensaje en Instagram en el que llamó a Brad Pitt "un imbécil mundial" y "una persona despreciable". Aunque lo hizo en su cuenta privada, con acceso limitado a pocos usuarios, el Daily Mail logró obtener la historia tiempo después. Otros hermanos también han mostrado su rechazo hacia su padre, y algunos incluso han renunciado a su apellido. Shiloh, por ejemplo, anunció a través de un comunicado en Los Angeles Times que ha iniciado el proceso legal para eliminar la vinculación con su padre.