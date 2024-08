Los ricos del siglo XXI ligan en la aplicación ‘Raya'

D Corazón ha hablado de Raya, una famosa app que empresarios, políticos y artistas utilizan para ligar en la más absoluta intimidad.

A los miembros se les exige un alto secretismo y si revelas algo te expulsan. Alba Carrillo asegura que se hizo una cuenta pero se la borró porque "no estaba Álex González, si no me habría quedado. Yo solo vi la “morralla” porque no pagué la suscripción premium".

‘D Corazón’ • RTVE