Isa Pantoja echa de menos a su madre: "No soy feliz"

‘Vamos a ver’. Cuando Isabel Rábago le dijo a Isa que su madre, Isabel Pantoja, "ha dejado claro que vosotros estáis absolutamente apartados de su vida, ella va a seguir con su vida y vosotros sois absolutamente prescindibles", la joven no puedo evitar salir en defensa de la tonadillera desmintiendo esa información: "No creo que sea cierto, eso sería de ser mala persona y yo no creo que sea mala persona".

Además, añadió que "si me dices si soy feliz sin hablar con ella, te mentiría si te dijese que sí. Noto que me falta algo, pero tampoco es que me vaya a morir".