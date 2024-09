Kiko Hernández, acusado de abandonar a su perra

Sofía Suescun aseguró que Kiko abandonó a su perra Nicoletta. El colaborador se excusó diciendo que, como no pudo llevarse a su galga a Melilla (no explica por qué no pudo acompañarle) la dejó con una joven que vivía cerca de su casa. Después, afirmó que estaba en el centro donde vivía antes de quedar bajo sus cuidados. Dos versiones muy distintas que han provocado un aluvión de críticas hacia Kiko en las redes.