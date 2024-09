Kiko Jiménez se niega a compartir plató con Maite

"No es una persona normal, no sabes por dónde te va a salir. Hoy te dice que quiere la paz en el mundo y mañana te llama muerto de hambre y rata", decía Kiko, quien se niega a perdonar las barbaridades que ha dicho su suegra sobre él. El jienense insistió en que Maite acudiese a un profesional y se negó a compartir plató con ella: "Me voy fuera a esperar el debate de GH".