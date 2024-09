‘La reina del flow’ tendrá una tercera temporada

Carolina Ramírez, la protagonista de esta aclamada ficción, ha sido la encargada de dar la noticia a través de sus redes.

Carolina Ramírez está de regreso en Colombia, su tierra natal, para embarcarse en un proyecto en el que se reencontrará con uno de sus personajes más emblemáticos: Yeimy Montoya. En estos días, la intérprete sorprendió a sus seguidores al confirmar una noticia largamente esperada: el regreso de La reina del flow para una tercera temporada.

"Quería pasarme por aquí para compartir una noticia que muchos ya conocen, pero que desean escuchar de mi boca. Hace tres días firmé el contrato, así que, sí, habrá tercera temporada de La reina del flow. Vamos a ver qué nos depara este nuevo proyecto", reveló Carolina Ramírez a través de sus historias de Instagram.

A pesar de la emoción generada, la actriz se mostró cauta al hablar sobre los detalles de esta nueva entrega. "No tengo idea aún del primer capítulo, ni de la trama en general. Puede que ocurra algo muy importante con Yeimy o tal vez no. Pero había tantas ganas de retomar el personaje que al final me decidí. Nos vemos pronto", comentó, dejando en el aire un velo de misterio.

Hasta el momento, se desconoce cuándo comenzará el rodaje y quiénes acompañarán a Carolina Ramírez en esta nueva aventura, aunque en el pasado, fi guras como Carlos Torres, Andrés Sandoval, Lucho Velasco, y Mabel Moreno formaron parte del elenco.