El regalo de Jimmy Giménez-Arnau a la hija que no quiso saber nada de él

El martes 17 de septiembre, Jimmy Giménez-Arnau, destacado periodista y escritor, falleció en un ambiente de intimidad y cercanía, acompañado únicamente por su esposa, Sandra Salgado, y algunos amigos cercanos. Su partida estuvo marcada por la ausencia de sus familiares directos, reflejo de una relación deteriorada con sus hermanos y su hija.

A lo largo de su carrera, Jimmy participó en programas como Sálvame y Tómbola, convirtiéndose en una figura habitual en los medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos años, se mantuvo alejado de los focos, especialmente tras su salida de la televisión. Su vínculo con la familia fue complicado, particularmente con sus hermanos, con quienes tuvo disputas por la herencia familiar. También se distanció de su hija, Leticia, fruto de su matrimonio con Merry Martínez-Bordiú, nieta del dictador Franco. Leticia, que se trasladó a Estados Unidos con su madre, optó por cortar todo contacto con él al alcanzar la mayoría de edad. "Ella ha decidido no verme, y yo respeto eso", confesó el periodista en una emotiva entrevista con Bertín Osborne.

Pese a los intentos de Giménez-Arnau por reconectar con su hija, su relación nunca se restableció. Antes de fallecer, expresó su deseo de que su herencia se distribuyera entre su esposa e hija, dejando así un gesto de reconciliación en su testamento. A lo largo de su vida, su matrimonio con Merry Martínez-Bordiú le permitió entrar en círculos exclusivos y obtener ingresos significativos, aunque no se consideraba un gran ahorrador, según señaló su amigo Kiko Hernández.

Jimmy Giménez y su mujer

En su faceta como escritor, exploró diferentes géneros literarios, desde la poesía hasta novelas y periodismo. Sin embargo, tras su muerte, se ha revelado que Jimmy no poseía propiedades inmobiliarias. Según fuentes cercanas, sus únicas posesiones eran tres empresas inactivas, que no generarán grandes beneficios para sus herederos. Estas empresas, Gladkat SL, dedicada a servicios artísticos; Librevision SL, enfocada en derechos de autor y explotación inmobiliaria; y Libertad Visual 333 SL, especializada en espectáculos, ya no estaban operativas.

Aunque Jimmy acumuló una considerable fortuna a lo largo de su carrera, su legado financiero será modesto. Su esposa e hija heredarán los fondos disponibles en sus cuentas bancarias y un porcentaje de los beneficios de sus obras literarias, que oscila entre el 5% y el 18%, dependiendo de los acuerdos con las editoriales.