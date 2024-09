Banderas sobre Melanie Griffith: "Es mi mejor amiga"

Cuando Motos le preguntó por su vida en la ciudad de las estrellas, el director del musical Gipsy confesó: "Yo no viví ese lado tan oscuro de Hollywood. Me afiancé allí porque me enamoré y hacía una vida muy familiar y muy alejada de lo que es el circo de Hollywood".

Antonio Banderas también explicó que "una vez que el amor de pareja se acabó, que no la amistad, porque Melanie es, probablemente, mi mejor amiga, me volví a Europa y, después, a Málaga. Retorno a mi tierra, retorno a Itaca".