Albert Serra 'torea' en San Sebastián

Tardes de soledad, el polémico documental sobre la tauromaquia del director Albert Serra centrado en el torero peruano Andrés Roca Rey, se alzó anoche con la Concha de Oro a la mejor película en el 72 Festival de Cine de San Sebastián. El jurado reconoció “el poder artístico que otorga al espectador para poder juzgar”, así como “el poder del arte para generar movimiento” y que se trate de una obra que permite “reflexionar sobre los límites de la creación artística, el miedo, la brutalidad, la tradición y la masculinidad”.La película retrata la rutina del torero peruano Andrés Roca Rey en un día de corrida, desde que se pone el traje de luces hasta que se lo quita, tras haber estado rodando con él durante tres años en 14 corridas y filmado la lidia y muerte de 42 toros. Al recoger el premio, Serra agradeció al torero y su cuadrilla haberles permitido acercarse a su intimidad. “Gracias a ellos la película existe y tiene ese lado genuino que no se puede encontrar en otros películas”, señaló el cineasta de Banyoles, que reivindicó “el cine de autor un poco osado” para “atreverse a ir al fondo de cualquier cuestión”.

Por otro lado, el jurado otorgó su Premio Especial a todo el elenco de The last showgirl, el film de Gia Coppola –nieta de Francis Ford Coppola– protagonizado por Pamela Anderson, sobre una bailarina de Las Vegas que se encuentra sin trabajo a los 50 años cuando el show en el que trabajaba echa el cierre.La Concha de Plata a la mejor dirección fue ex aequo para el vallisoletano Pedro Martín-Calero por el film de terror El llanto y a la portuguesa Laura Carreira por On Falling, una opera prima producida por Ken Loach que retrata la precariedad y alienación que sufren muchos jóvenes trabajadores en la actualidad. On Falling era una de las favoritas de la crítica junto a Los destellos, de Pilar Palomero, que finalmente se quedó con la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista para la vitoriana Patricia López Arnaiz. El mejor actor de reparto fue el francés Pierre Lottin por Quand vient l’automne, de François Ozon, que también se alzó con el premio a mejor guion.