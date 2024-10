Antonio Orozco no reconoce a una de sus apadrinadas

Flori, de 21 años, interpretó No Time to Die, de Billie Eilish, en una actuación que emocionó a Malú, siendo la única que pulsó el botón rojo. "No me lo puedo creer", expresó Orozco, reconociendo a la joven, quien fue una de sus apadrinadas en la versión Kids de 2018. "Eres una de las voces más bonitas que he escuchado. Me ha sabido mal y me duele", le dijo el coach.