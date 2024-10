Las Rolek tienen el poder en 'Gran Hermano'

El pasado domingo se vivió uno de los debates más tensos hasta la fecha. Vanessa se enzarzó en una discusión infinita con sus archienemigos Edi y Ruvens, quien criticaron su actitud con su marido, asegurando que echaban de menos al Javi que conocieron hace unas semanas.

Por su parte, Vanessa afirma que sus compañeros son unos interesados que se arriman al sol que más calienta: "Habéis insultado a Óscar y ahora vais detrás de él porque sabéis que tiene apoyo fuera. Sois unos hipócritas". Además, la gallega ha sido muy dura respecto a la relación de Edi con Violeta, insinuando que él está jugando con la madrileña: "No creo que le guste más que cualquier otra con la que haya estado fuera".

Vanessa se libra

Vanessa tenía muchas posibilidades de salvarse de la nominación y lo consiguió gracias a su amiga Silvia, quien fue muy crítica con el comportamiento de Jorge. Su hermana Lucía también se quejó de la mala educación de su compañero y Jorge dejó claro que no quiere saber nada de ellas: "No me gustó que me tratasen como un muñeco, estoy un poco irritado con ellas, quiero estar bien aquí, pero no quiero tener relación con ellas, lo mínimo posible".

Por último, vimos a una Nerea mucho más tranquila después de una fuerte discusión con Luis. ¿La responsable de este rifirrafe? Laura, quien preguntó a Nerea delante de todos si estaba enamorada de su pareja, a lo que la joven respondió que "ahora mismo no estoy al 100%".