Propuesta final... en 'La Moderna'

¿Qué va a pasar?

Melisa piensa en aceptar la oferta que le hizo Sebnem.

Sebnem mueve ficha y asesta un duro golpe a su exmarido.

¿Qué ha pasado?

Aysel se encuentra con Elle, una vieja conocida y enemiga.

Sebnem orquesta un plan junto con Mesut para eliminar a Selo.

¿Qué está pasando?

Melisa sorprende a todos con una impactante noticia: está esperando un hijo de Onur. Este último se queda de piedra al saber que su amante está embarazada.

La mujer se aprovecha de su estado para irse a vivir a la mansión de Onur y ocupar el puesto de dueña y señora de la inmensa propiedad. Melisa está feliz,

porque su plan está saliendo tal y como ella lo había imaginado: "Nada, ni nadie, podrá pararme ahora. Eso lo juro". Aysel queda impactada al descubrir que tendrá un nieto más.

Mientras tanto, la guerra entre Onur y Sebnem por la custodia de sus hijos continúa. Ninguno de los dos piensa renuncia a sus derechos. Es más, Onur no hace más que ponerle a su exesposa las cosas difíciles para que la joven renuncie a la custodia y poder ganar así esta batalla. Lo que Onur no sabe es que Sebnem no es una mujer que tire la toalla fácilmente. Librará este combate como otros tantos. ¡Qué gane el mejor!

Un muerto muy vivo

Selo sigue adelante con su plan de deshacerse de Mesut. El hombre cree haber acabado con el policía, sin embargo, una encerrona, una detención y una trampa inesperada sorprenderán al delincuente. Mesut no está muerto como Selo pensaba y ha regresado con ganas de ajustar cuentas con sus enemigos.

Rueda de prensa

Días después, Sebnem da una rueda de prensa ante los medios, explicando los motivos de su futuro divorcio y cuenta toda la verdad sobre su pasado y sobre como ha sido su matrimonio con Onur.

Melisa y Sebnem se ven las caras de nuevo. Sebnem le hace a su gran rival una proposición que es muy difícil de rechazar.

