Don Daniel Monterde muere y se descubre que la herencia no va a parar a Camila, sino a un desconocido: Daniel Díaz Acosta, un supuesto hijo que don Daniel tuvo con una querida, años atrás. El objetivo de Isadora, Alonso y Dionisio es matar a Daniel para que no reciba su herencia. No obstante, por error, es Miriam la que recibe el disparo que iba a su marido.