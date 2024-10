Este sábado, Cristina Fallarás sufrió el cierre temporal de su cuenta de Instagram, tras publicar una serie de denuncias anónimas sobre casos de acoso y agresiones sexuales. La periodista, conocida por su activismo contra la violencia machista, recibió un aviso de la aplicación de Meta exigiendo que cumpliera con las “normas comunitarias” y advirtiendo que, de lo contrario, perdería el acceso a su perfil. Esta suspensión llegó poco después de que Fallarás compartiera el primer testimonio anónimo relacionado con el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón.

La cuenta se reactivó posteriormente, en gran medida gracias al apoyo de figuras políticas como Yolanda Díaz, Mónica García y Sira Rego, quienes criticaron duramente la decisión de Instagram. Yolanda Díaz, a través de su cuenta en X (antes Twitter), expresó su respaldo: “Todo el apoyo a Cristina Fallarás y al trabajo fundamental que está haciendo. Su cuenta es un espacio seguro para muchas mujeres y debería haber muchos más. Este espacio no se puede cerrar, espero que se solucione cuanto antes”.

Desde hace más de un año, Fallarás ha utilizado Instagram para recopilar testimonios anónimos de mujeres que han sufrido distintos tipos de violencia, incluyendo abuso psicológico, físico, económico y sexual. En el canal 24h de TVE, la periodista mostró su indignación y miedo ante la posible pérdida de su cuenta, declarando: “Estos días me han llegado más de un millar de mensajes. Si no recupero la cuenta, se perderían esas pruebas de casos de violencia y acoso sexual”.

El perfil de Fallarás ha servido como una herramienta importante para recoger y visibilizar testimonios de mujeres afectadas por la violencia de género. Según la periodista, entre los mensajes recopilados se encuentran relatos que involucran a personalidades destacadas de la sociedad española, desde el mundo de la cultura y los medios, hasta figuras políticas de diferentes partidos. “Me parece gravísimo. No incumplo las normas. Ya me cerraron la cuenta en marzo de 2024. Apelé y la volvieron a abrir. Me preocupa mucho que lo hagan de nuevo, especialmente porque no tengo descargados los mensajes de esta semana”, afirmó Fallarás, refiriéndose a la importancia de conservar estos testimonios.

Cristina Fallarás

Lejos de rendirse, Cristina Fallarás reafirma su compromiso de lucha contra el acoso y la violencia de género. “Haré todo lo que esté en mi mano. El cierre de esta cuenta desanima a las mujeres a denunciar agresiones sexuales”, comentó. Esta no es la primera vez que Fallarás enfrenta la suspensión de una cuenta en redes sociales. Además de los bloqueos en Instagram, su perfil de Twitter también fue desactivado en el pasado, aunque logró recuperarlo posteriormente.

Con una determinación inquebrantable, Fallarás advierte que continuará adelante, sin importar los obstáculos. “No creo que sea casual que desaparezcan los mensajes cuando tengo centenares de relatos nuevos que apuntan a ciertos sectores de la vida pública”. Su mensaje es claro: la lucha por dar voz a las mujeres afectadas no se detendrá, y ella seguirá trabajando para garantizar que estos testimonios se escuchen.