William Levy: «He callado por mis hijos»

El protagonista de Café con aroma de mujer, ha hablado del episodio que vivió en su casa cuando su ex, Elizabeth Gutiérrez, y su hija, llamaron a la policía al encontrarle, presuntamente, en la habitación con su amante. «Llamaron a la policía por cuestiones que no son ciertas, y es triste. Si hubiera estado con alguien, estaba en mi derecho. Elizabeth no vivía conmigo. Además, ¿te imaginas que mi hija suba y me vea con otra mujer?

Esa es una imagen que no se le iría de la cabeza, nunca la pondría en esa situación, afirmaba el actor cubano, asegurando que, si ha guardado silencio, ha sido precisamente por proteger a sus hijos. William también expresó que, a pesar de lo que muchos piensan sobre el estancamiento de su carrera, en realidad «está subiendo como la espuma».