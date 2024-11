Alianza perfecta en 'Una vida perfecta'

¿Qué va a pasar?

teme que Aysel le quite el poder que ha obtenido. Mesut defiende a Sebnem de Onur.

¿Qué ha pasado?

quiere hacerse cargo de la empresa. Sebnem ve a su mejor amiga besarse con el hermano de Onur.

¿Qué está pasando?

Onur tiene un nuevo enemigo. Nada más y nada menos que su hermano. El hijo pródigo de Aysel ha vuelto para recuperar todo lo que cree que le pertenece, empezando por la empresa familiar. Onur no quiere que su hermano le arrebate el poder y, por eso, le pide ayuda a Sebnem. El hombre no confía para nada en su exesposa, pero es la única que puede ayudarle en la dura batalla que se presenta ante él. «Hemos compartido muchos años juntos, te pido que no me dejes solo ahora, por favor», le dice el hombre a Sebnem.

Esta última, después de mucho pensarlo, toma la decisión de ayudar a su exmarido. Pero, por supuesto, no piensa hacerlo gratis. Sebnem le exige a Onur que le haga entrega de las pruebas que confi rman que ella mató a Niyazi. «Creo que este era un gesto de muy buena voluntad por tu parte», dice Sebnem a Onur.

Una visita del pasado

Pasados unos días, las noticias del traspaso de las acciones de la empresa Gümüsçu y del nacimiento de un nuevo romance caen como un jarro de agua

fría en más de uno. Además, una antigua amiga de Emisrna regresa a la vida de Mesut y Sebnem. Su inesperada llegada supondrá un cambio en la vida de ambos, así como en su relación.

Dolor de madre

Aysel, furiosa, no le perdona a Onur que le haya cedido a Sebnem –su gran enemiga– una parte de las acciones de su empresa: «Nunca pensé que serías capaz de hacer algo así. Para mí, esta es una traición en toda regla». Aysel le jura a su hijo que hará todo lo que sea necesario parar recuperar lo que es de su familia. Además, le advierte de que pagará las consecuencias si sigue

manteniendo algún tipo de vínculo con Sebnem.

La semana pasada, una media de 190.000 espectadores (2,1 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 22:45 h • Del lunes 4 al jueves 7