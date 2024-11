Wyoming denuncia la desinformación en los medios: "Los bulos crecen en el fango de la crisis"

En uno de los monólogos más recientes de El intermedio, Wyoming no dudó en alzar la voz contra la desinformación, especialmente en el contexto de la tragedia de la DANA. El presentador, conocido por su estilo irónico, reflexionó sobre el peligroso impacto de los bulos en situaciones de crisis, mencionando una famosa frase: “En una guerra, la primera víctima es siempre la verdad”. Para él, la desinformación es un terreno fértil para los rumores, que solo complican aún más las circunstancias de una tragedia.

Wyoming mostró su malestar por el auge de las fake news, especialmente cuando vienen de quienes deberían ser los más responsables: los periodistas. En este contexto, se dirigió a Iker Jiménez, cuestionando el enfoque de su programa Horizonte y su falta de rigor periodístico. El conductor de El intermedio sugirió que tras años de especulación sobre ovnis, algunos periodistas deberían buscar algo más valioso que la “búsqueda de la verdad”, como es la honestidad.

Iker Jiménez en su programa Horizonte.

Los programas de gran audiencia, como Horizonte y El Hormiguero, se han visto envueltos en polémicas por difundir afirmaciones falsas. Un claro ejemplo fue una afirmación de Pablo Motos en El Hormiguero, quien citó erróneamente unas palabras de Pedro Sánchez que nunca se pronunciaron. Estas falacias, difundidas por grandes plataformas, son peligrosas porque se propagan rápidamente entre el público, creando confusión y desconfianza.

Pedro Bolaños

Por otro lado, Horizonte, el espacio de Jiménez, ha sido objeto de críticas por difundir teorías conspirativas y rumores sin fundamento. En su cobertura sobre la crisis de la DANA, el programa alimentó rumores infundados que rápidamente fueron desmentidos. En su especial, el coronel Pedro Bolaños, colaborador de Horizonte, se hizo eco de la teoría de que los manifestantes no rompieron el coche de Pedro Sánchez, sino que todo formaba parte de un montaje. Esta afirmación la basaba en que no existían imágenes que mostraran los hechos. Sin embargo, sí que existen esas imágenes, solo que no las emitieron en el programa.

Lo más preocupante, sin embargo, fue el enfoque de Carmen Porter sobre la situación en el aparcamiento del centro comercial Bonaire. Habló de "muchos cuerpos" en el lugar, incluso calificándolo como un "cementerio". Después se demostró que estas afirmaciones solo eran bulos que no habían sido contrastados. No apareció ningún cuerpo en el aparcamiento cuando pudieron entrar. Este tipo de afirmaciones sin pruebas solo alimentan teorías erróneas y generan pánico, sembrando la duda de que las autoridades ocultan información a los ciudadanos.