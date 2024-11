Wyoming denuncia la desinformació en els mitjans: "Les falòrnies creixen en el fang de la crisi"

En un dels monòlegs més recents d’El intermedi, Wyoming no va dubtar a alçar la veu contra la desinformació, especialment en el context de la tragèdia de la DANA. El presentador, conegut pel seu estil irònic, va reflexionar sobre el perillós impacte de les falòrnies en situacions de crisi, esmentant una famosa frase: “En una guerra, la primera víctima és sempre la veritat”. Per a ell, la desinformació és un terreny fèrtil per als rumors, que només compliquen encara més les circumstàncies d’una tragèdia.

Wyoming va mostrar el seu malestar per l’auge de les fake news, especialment quan venen dels qui haurien de ser els més responsables: els periodistes. En aquest context, es va adreçar a Iker Jiménez, qüestionant l’enfocament del seu programa Horizonte i la seua falta de rigor periodístic. El conductor d’El intermedi va suggerir que després d’anys d’especulació sobre ovnis, alguns periodistes haurien de buscar una mica més valuós que la “recerca de la veritat”, com és l’honestedat.

Iker Jiménez en el seu programa Horizonte.

Els programes de gran audiència, com a Horitzó i El Hormiguero, s’han vist embolicats en polèmiques per difondre afirmacions falses. Un clar exemple va ser una afirmació de Pablo Motos en El Hormiguero, que va citar erròniament unes paraules de Pedro Sánchez que mai no es van pronunciar. Aquestes fal·làcies, difoses per grans plataformes, són perilloses perquè es propaguen ràpidament entre el públic, creant confusió i desconfiança.

Pedro Bolaños

D’altra banda, Horitzó, l’espai de Jiménez, ha estat objecte de crítiques per difondre teories conspiradores i rumors sense fonament. En la seua cobertura sobre la crisi de la DANA, el programa va alimentar rumors infundats que ràpidament van ser desmentits. En el seu especial, el coronel Pedro Bolaños, col·laborador d’Horizonte, es va fer eco de la teoria que els manifestants no van trencar el cotxe de Pedro Sánchez, sinó que tot formava part d’un muntatge. Aquesta afirmació la basava que no existien imatges que mostressin els fets. Tanmateix, sí que existeixen aquestes imatges, només que no les van emetre en el programa.

El més preocupant, tanmateix, va ser l’enfocament de Carmen Porter sobre la situació a l’aparcament del centre comercial Bonaire. Va parlar de "molts cossos" al lloc, fins i tot qualificant-lo com un "cementiri". Després es va demostrar que aquestes afirmacions només eren falòrnies que no havien estat contrastades. No va aparèixer cap cos a l’aparcament quan van poder entrar. Aquest tipus d’afirmacions sense proves només alimenten teories errònies i generen pànic, sembrant el dubte que les autoritats oculten informació als ciutadans.