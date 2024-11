El vídeo de Rubén Gisbert, el reporter d’Iker Jiménez que causa polèmica en enfangar-se en directe

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La devastadora DANA que va fuetejar gran part de la Comunitat Valenciana, Màlaga i Albacete en els últims dies continua generant titulars a Espanya i el món sencer. Les intenses pluges van provocar riuades que van arrasar tot al seu pas, deixant un saldo de 217 de morts, centenars de desapareguts i pobles sencers coberts de fang. Al mig d’aquesta tragèdia, el programa 'Horitzó' de Cuatro, liderat per Iker Jiménez, s’ha abocat en realitzar una cobertura exhaustiva de la situació.

Aqui l’amic @gisbert_ruben veient que està poc tacat per entrar en la tv, es tira a terra de genolls per tacar-se més. Felicitats @cuatro, @mediasetcom @navedelmisterio, no teniu vergonya pic.twitter.com/UShUKU8iks — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

Tanmateix, la lloable tasca de l’equip s’ha vist entelada per la controversial acció d’un dels seus reporters, Rubén Gisbert. En un vídeo que es va fer viral en xarxes socials, s’aprecia com Gisbert s’enfanga deliberadament les cames abans de realitzar un directe per al programa. Aquest fet ha generat indignació i ha posat en dubte l’ètica periodística del col·laborador.

Iker Jiménez es desmarca i demana disculpes

Davant de la polèmica, Iker Jiménez va reaccionar ràpidament, mostrant-se consternat i desmarcant-se de l’acció del seu reporter. "No tenia coneixement d’això i estic absolutament preocupat", va declarar el presentador, que va ressaltar la bona feina que Gisbert havia realitzat en els dies previs transportant medicines i ajudant els afectats.

Jiménez va ser contundent en afirmar que mai no ha obligat ningú del seu equip a dramatitzar o tacar-se per a les cobertures. "Aquesta collonada taca tota la feina que hem realitzat durant quatre dies, deixant-nos la vida, pràcticament sense dormir", va expressar visiblement afectat. El comunicador va assegurar que ha pres la decisió de no comptar més amb Gisbert després d’aquest incident que va en contra de la seua ètica professional.

Una feina encomiable al mig de la tragèdia

Malgrat la polèmica generada pel reporter, és innegable la tasca que l’equip d’'Horizonte' ha realitzat durant aquests dies de tragèdia a la Comunitat Valenciana. Han estat testimonis de primera mà de la devastació causada per la DANA, transmetent històries esquinçadores i mostrant la realitat dels afectats.

El programa ha posat en marxa diverses iniciatives per ajudar els damnificats, com la recaptació de fons i la distribució de subministraments bàsics a les zones més afectades. Iker Jiménez i el seu equip han demostrat un compromís solidari enmig de la catàstrofe, prioritzant el benestar de les víctimes per sobre de qualsevol altra consideració.

La polèmica generada pel reporter Rubén Gisbert, qui es va enfangar deliberadament durant un directe sobre la tràgica DANA a València, ha entelat l’encomiable tasca de l’equip d’'Horitzó' liderat per Iker Jiménez. El presentador s’ha desmarcat de l’acció del seu col·laborador i ha demanat disculpes, reafirmant el seu compromís amb l’ètica periodística i l’ajuda als afectats per la catàstrofe. Aquest cas serveix com a reflexió sobre la importància de la integritat i la responsabilitat a l’exercici del periodisme, especialment en moments de crisi i tragèdia.